Кайса Мякяряйнен: Сегодня я рада второму месту

Биатлон 13 декабря 2018 18:20 Источник: NRK.no Автор: Спирин Дмитрий

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

- Я довольна проведенной гонкой и рада второму месту. Иногда первое место, иногда второе, а иногда 30-е или даже дальше. Это биатлон.

Со стойкой у меня практически все шло хорошо в подготовительный период, но с лежкой было много проблем. Сейчас я сосредоточена, кажется, что все работает. Надеюсь, что все так и продолжится, - сказала Кайса в эфире NRK.

Сегодня Мякяряйнен показала второе время, уступив итальянке Доротее Вирер всего 0,6 секунды.