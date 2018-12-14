Владимир Драчев: Есть медаль, поэтому спринт сложился великолепно

Биатлон 14 декабря 2018 09:19 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Юрлова заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил выступление женской команды в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Екатерина Юрлова заняла третье место, принеся женской команде первый подиум за два года, Ирина Старых показала девятый результат, Валерия Васнецова – 18-й. Все трое не допустили ни одного промаха на двух огневых рубежах.

«Есть медаль, поэтому гонка сложилась великолепным образом, – приводит слова Драчева официальный сайт телеканала «360°». – И Старых – молодец, и Васнецова порадовала, просто умница. И Катя Юрлова – максимально сделала, выжала из гонки с учетом того, что ходом мы еще немного проигрываем, набираем обороты. Девочки показали, что могут хорошо стрелять».

В пятницу в Хохфильцене пройдет мужской спринт. Начало – 16:15 (мск).