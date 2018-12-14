Вячеслав Фетисов: Надоели допинговые скандалы, надо как-то заканчивать с этой темой

Биатлон 14 декабря 2018 11:33 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал последние события вокруг сборной России по биатлону.

"Всем надоели допинговые скандалы, надо как-то заканчивать с этой темой. Новый руководитель нашего спорта Павел Колобков, надеюсь, понимает, как это сделать.

Будем бороться, ведь если у австрийской полиции нет неопровержимых доказательств, то это клевета. Мы будем защищаться", – приводят слова Фетисова «Известия».

Напомним, ранее стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.