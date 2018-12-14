Мартен Фуркад: На месте Старых и Логинова мне было бы стыдно - Советский спорт
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Биатлон14 декабря 2018 14:16Источник: Телеканал ARDАвтор: Сметанникова Дарья

Мартен Фуркад: На месте Старых и Логинова мне было бы стыдно

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал историю с российскими биатлонистами Ириной Старых и Александром Логиновым, который отбыли дисквалификацию за употребление допинга и вернулись в большой спорт.

«Я уже сказал, что думаю о Старых и Логинове. Я не боюсь называть их имена. Они знают, что я о них думаю. На их месте мне было бы стыдно. Но, похоже, им это нравится», - цитирует Фуркада телеканал ARD.

Напомним, в среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.

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