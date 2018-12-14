Леонид Гурьев: Похолодание, которое случилось в пятницу, не представляет опасности - Советский спорт
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Биатлон14 декабря 2018 15:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Леонид Гурьев: Похолодание, которое случилось в пятницу, не представляет опасности

Температура в Хохфильцене, где проходит второй этап Кубка мира, опустилась до минус 15 градусов.

Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев рассказал о подготовке винтовок и патронов при низкой температуре.

«Похолодание, которое случилось в пятницу, не представляет опасности, у нас есть патроны, отстрелянные в холодной камере, при низких температурах, – приводит слова Гурьева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Кроме того, я после охлаждения патронов еще дополнительно отстреливаю их на ветру, чтобы понимать как они ведут себя не только на морозе, но и сопутствующем ему ветре. Все должно быть хорошо, с этой точки зрения мы готовы к любым изменениям погоды».

В пятницу во время утренней тренировки женской команды на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене температура воздуха опустилась до минус 15 градусов.

В пятницу пройдет мужской спринт, на субботу запланированы гонки преследования, на воскресенье – эстафеты.

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