Сергей Чепиков: Атака нацелена на наш биатлон перед исполкомом IBU

Биатлон 14 декабря 2018 15:37 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

В Австрии ведут расследование в отношении российских биатлонистов.

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал расследование австрийской полиции в отношении российских биатлонистов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

В среду вечером в расположение сборной России перед вторым этапом Кубка мира в Австрии приехали сотрудники правоохранительных органов.

«Скорее всего, эта атака нацелена на наш биатлон в преддверии исполкома IBU, – приводят «Известия» слова Чепикова. – Понятно, что наши шансы полноценно вернуться в биатлонную семью сильно снижаются».

Напомним, с декабря 2017 года СБР входит в Международный союз биатлонистов (IBU) в качестве временного члена.

В ноябре IBU составил список из 12 критериев для восстановления статуса СБР.