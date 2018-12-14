Сергей Чепиков: Атака нацелена на наш биатлон перед исполкомом IBU - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 15:37Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Сергей Чепиков: Атака нацелена на наш биатлон перед исполкомом IBU

    В Австрии ведут расследование в отношении российских биатлонистов.

    Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал расследование австрийской полиции в отношении российских биатлонистов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

    В среду вечером в расположение сборной России перед вторым этапом Кубка мира в Австрии приехали сотрудники правоохранительных органов.

    «Скорее всего, эта атака нацелена на наш биатлон в преддверии исполкома IBU, – приводят «Известия» слова Чепикова. – Понятно, что наши шансы полноценно вернуться в биатлонную семью сильно снижаются».

    Напомним, с декабря 2017 года СБР входит в Международный союз биатлонистов (IBU) в качестве временного члена.

    В ноябре IBU составил список из 12 критериев для восстановления статуса СБР.

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