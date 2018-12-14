Дмитрий Губерниев: Пятерых наших биатлонистов собираются отстранить от гонок - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 16:32Источник: «Советский спорт»

    Дмитрий Губерниев: Пятерых наших биатлонистов собираются отстранить от гонок

    В их число вошли Волков, Шипулин, Гараничев, Логинов и Старых

    Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала "МАТЧ!" заявил, что, по имеющейся у него информации, сразу пять российских биатлонистов могут быть временно отстранены от участия в соревнованиях. Решение об этом должно быть принято в субботу 15 декабря на исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU).

    По данным Губерниева, в число отстраненных войдут Александр Волков, Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых. Временное отстранение может продолжаться неопределенно долгий срок - напрмиер, до окончания расследования, которое австрийская полиция проводит в отношении российских спортсменов.

    Напомним, что в среду, 12 декабря, в расположение сборной России прибыла австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.

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