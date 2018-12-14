Павел Колобков: Ситуация с биатлонистами под контролем МИД, министерства, федерации

Биатлон 14 декабря 2018 16:43 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами, которых обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 года.

«Ситуация совсем нехорошая, но она находится под контролем МИД, министерства, федерации. Главное - очень важно, что прокуратура Австрии недавно сделала заявление о том, что у них нет ограничений по передвижениям. Пусть спортсмены спокойно выступают», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.