Владимир Драчев: Мы уже узнали, кто инициатор обвинений в адрес российских биатлонистов

Биатлон 14 декабря 2018 16:59 Источник: «Калашников Media» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в 2017 году.

«Я узнал, когда был дома. Позвонили из Австрии и был небольшой шок, замешательство. Потом стало более-менее понятно, когда увидели документы и стали выяснять, какие к нам претензии предъявляют прокуратура и полиция. Они пытаются найти каких-то крайних, но мы уже через 2 дня узнали откуда все это идет, и кто инициатор этих событий. У нас адвокат сейчас работает в прокуратуре, и мы после гонки уже будем знать, насколько серьезные аргументы.

Вчерашний день был днем переговоров. И с Олимпийским комитетом, и с Минспорта, со всеми провёл переговоры. В целом понимание есть, как мы здесь должны себя вести. Пока нет документов, только уведомление, что к нам, может быть, будут предъявлены обвинения», - сказал Драчев в интервью «Калашников Media».

В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.