Евгений Гараничев: События последних дней вряд ли повлияли на гонку - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 17:21Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Евгений Гараничев: События последних дней вряд ли повлияли на гонку

    Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал итог спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    Биатлонист допустил два промаха и финишировал вне топ-40.

    «События последних дней вряд ли повлияли на гонку. Конечно, неприятно, но мы здесь, чтобы выходить на старт, бежать и соревноваться.

    Было очень тяжело. Когда пришел на «лежку», не чувствовал пальцы на руках, они так замерзли. Не знаю, из-за чего. На тренировке все нормально было. Из-за этого и ошибки», - приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

    #гараничев евгений#кубок мира по биатлону
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