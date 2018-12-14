Евгений Гараничев: События последних дней вряд ли повлияли на гонку

Биатлон 14 декабря 2018 17:21 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал итог спринта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Биатлонист допустил два промаха и финишировал вне топ-40.

«События последних дней вряд ли повлияли на гонку. Конечно, неприятно, но мы здесь, чтобы выходить на старт, бежать и соревноваться.

Было очень тяжело. Когда пришел на «лежку», не чувствовал пальцы на руках, они так замерзли. Не знаю, из-за чего. На тренировке все нормально было. Из-за этого и ошибки», - приводит слова Гараничева «Матч ТВ».