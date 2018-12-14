Йоханнес Бе победил в спринте на втором этапе Кубка мира, Логинов – восьмой

Биатлон 14 декабря 2018 17:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В австрийском Хохфильцене прошел мужской спринт на втором этапе Кубка мира.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад, который несмотря на чистую стрельбу проиграл норвежцу 8,6 секунды. Тройку лучших замкнул немец Бенедикт Долль.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который показал восьмой результат. Матвей Елисеев – 19-й, Евгений Гараничев – 50-й, Алексей Слепов – 58-й, Дмитрий Малышко – 59-й, Эдуард Латыпов – 82-й.

Хохфильцен (Австрия)

Биатлон

Кубок мира

Второй этап

Мужчины. Спринт.

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 24.49,2 (1 штрафной круг).

2. Мартен Фуркад (Франция) – отставание 8,6 (0).

3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,2 (0)…

8. Александр Логинов (Россия) — +38,5 (1)…

19. Матвей Елисеев (Россия) — +1.09,06 (2)…

50. Евгений Гараничев — +1.59,4 (2)…

58. Алексей Слепов — +2.05,3 (1)

59. Дмитрий Малышко — +2.07,0 (3)…

82. Эдуард Латыпов — +2.49,2 (3)



