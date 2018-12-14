Йоханнес Бе: Как российских биатлонистов могут отстранить без фактов?

Биатлон 14 декабря 2018 17:46 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

«Расследование в адрес российских биатлонистов? Если им нечего скрывать, то им не стоит бояться. Их могут отстранить? Как их могут отстранить без фактов? Нельзя так делать», - сказал Бе в эфире «Матч ТВ».

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала "МАТЧ!" заявил, что, по имеющейся у него информации, сразу пять российских биатлонистов могут быть временно отстранены от участия в соревнованиях. Решение об этом должно быть принято в субботу 15 декабря на исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU).

По данным Губерниева, в число отстраненных войдут Александр Волков, Антон Шипулин, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Ирина Старых.