Малышко – об обвинении российских биатлонистов: Возиться в этой каше и составлять конкуренцию лидерам при этом очень тяжело

Биатлон 14 декабря 2018 17:58 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Малышко прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами, которых обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 года.

В спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене Малышко занял 59-е место.

«Я пробую включаться в спринте с первых метров, проигрывать на разгоне не вижу смысла. Даже с нулем на стрельбе будет не отыграть отставание от лидеров. Поэтому пытаюсь выжать все, но наедаюсь по ходу гонки и не могу. Здесь жалеть себя нет смысла.

Все по-разному восприняли ситуацию, кто-то подгрузился, кто-то пытается не опускать голову. В целом ребята были готовы к такому. Нас огорчают одними и теми же новостями постоянно. Надо с этим что-то делать, кому-то в нашей стране обращать на это внимание. Всем это надоело. Возиться в этой каше и составлять конкуренцию лидерам при этом очень тяжело.

Логинова и Гараничева поддерживаем. Саня болезненнее все воспринимает. После прежних скандалов пытается еще себя оправдать. Нет доказательств, но весь мир считает нас виновными», - сказал Малышко в эфире «Матч ТВ».