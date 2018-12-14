Мартен Фуркад: Надеюсь, Шипулин не будет отстранен без достаточных фактов - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 18:06Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Мартен Фуркад: Надеюсь, Шипулин не будет отстранен без достаточных фактов

    Французский биатлонист Мартен Фуркад занял второе место в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    Фуркад прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами, которых обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 года.

    «Рад снова быть в форме и вернуться на высокую позицию. Бе был быстрее ногами, но и в прошлом году в Хохфильцене было так же. Надеюсь, в пасьюте буду быстрее.

    Я слышал о расследовании в отношении российских биатлонистов, что их расспрашивают. Допинг — это не просто прием запрещенных веществ, но и нарушение других антидопинговых правил. Сначала нужно выслушать полицию, но факты должны быть точными. Надеюсь, что люди не будут отстранены из-за их флага и национальности. Надеюсь, что будут доказательства.

    Хочу поблагодарить Шипулина. Он меня поддержал, когда у меня была не очень хорошая форма в Поклюке. Мне это было приятно. Надеюсь, он не будет отстранен без достаточных фактов», - приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

    В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

    В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.

    #фуркад мартен#шипулин антон#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#допинг
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