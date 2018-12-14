Матвей Елисеев: Надо разобраться с внутренним состоянием для стрельбы

Биатлон 14 декабря 2018 18:23 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал итог спринта в Хохфильцене, в котором он занял 19-е место, совершив два промаха на огневых рубежах.

«Надеялся, что окажусь немного поближе, чтобы было больше шансов в пасьюте, но состояние в любом случае позволяет бороться. Надо разобраться с внутренним состоянием для стрельбы.

Ощущаю себя более спокойно по сравнению с прошлым годом. Место не имеет значения, главное — свое состояние», - приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Гонка преследования у мужчин состоится 15 декабря в 16:45 мск.