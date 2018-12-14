Анатолий Хованцев: После ОИ-2014 надо быть идиотом или абсолютным дураком, чтобы нарушать антидопинговые правила - Советский спорт
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    • Биатлон14 декабря 2018 19:25Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

    Анатолий Хованцев: После ОИ-2014 надо быть идиотом или абсолютным дураком, чтобы нарушать антидопинговые правила

    Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с российскими биатлонистами, которых обвиняют в употреблении допинга на чемпионате мира 2017 года.

    «Того, что нам инкриминируют, не могло быть. Нам сказали, что мы манипулировали с кровью - насыщали ее кислородом. Но это полный бред, все это выглядит как заказ специально под исполком Международного союза биатлонистов, который тут пройдет завтра.

    После Олимпиады в Сочи, всех этих разбирательств, мы под постоянным колпаком у Всемирного антидопингового агентства, надо быть идиотом или абсолютным дураком, чтобы идти на это», - цитирует Хованцева ТАСС.

    В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники австрийских правоохранительных органов.

    В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.

    #хованцев анатолий#женская сборная россии по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону#допинг
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