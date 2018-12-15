Посол России в Австрии: Никаких доказательств вины биатлонистов не представлено

Биатлон 15 декабря 2018 09:21 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что спортсмены обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил об итогах встречи между адвокатами российских биатлонистов и австрийской прокуратурой.

«Никаких доказательств вины биатлонистов России в Австрии не представлено. Ограничений свободы в Австрии у них нет. В отношении членов сборной России по биатлону действует презумпция невиновности», – заявил Любинский ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.