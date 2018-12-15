Павел Колобков: Ситуация с нашими биатлонистами совсем нехорошая

Биатлон 15 декабря 2018 11:37 Источник: «Р-Спорт» Автор: Гичунцев Артур

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг сборной России, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.

«Ситуация совсем нехорошая, но она находится под контролем МИД, министерства, федерации. Главное, очень важно, что прокуратура Австрии недавно сделала заявление, что у них нет ограничений по передвижениям и что они в добровольном порядке могут давать какую-то информацию.

После этих встреч что-то окончательно прояснится, потому что никаких материалов не представляется, кроме нескольких страниц какого-то текста», – цитирует Колобкова агентство «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.