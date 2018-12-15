Павел Колобков: Ситуация с нашими биатлонистами совсем нехорошая - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 15:00
    Хетафе
    Реал Сосьедад
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 15:30
    Манчестер Сити
    Эвертон
    0
    0
    • Биатлон15 декабря 2018 11:37Источник: «Р-Спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Павел Колобков: Ситуация с нашими биатлонистами совсем нехорошая

    Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг сборной России, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил.

    «Ситуация совсем нехорошая, но она находится под контролем МИД, министерства, федерации. Главное, очень важно, что прокуратура Австрии недавно сделала заявление, что у них нет ограничений по передвижениям и что они в добровольном порядке могут давать какую-то информацию.

    После этих встреч что-то окончательно прояснится, потому что никаких материалов не представляется, кроме нескольких страниц какого-то текста», – цитирует Колобкова агентство «Р-Спорт».

    Напомним, ранее стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.

    #колобков павел анатольевич#допинг#мужская сборная россии по биатлону#женская сборная россии по биатлону
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта