Исполком IBU принял решение не отстранять россиян от выступлений на Кубке мира - Советский спорт
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    • Биатлон15 декабря 2018 13:27Источник: IBUАвтор: Спирин Дмитрий

    Исполком IBU принял решение не отстранять россиян от выступлений на Кубке мира

    Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять российских биатлонистов от выступления на Кубке мира.

    «Исполнительный комитет IBU обсудил информацию, представленную австрийскими властями в связи с антидопинговым расследованием в отношении российской команды.

    Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущем расследовании, помимо того, что было опубликовано.

    IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России над выполнением критериев, которые обеспечат наличие у СБР надежной антидопинговой программы», – говорится в заявлении IBU.

    Ранее с инициативой отстранения россиян от международных соревнований в связи с расследованием австрийской полиции выступили Федерации биатлона Швеции, Чехии, Канады и США.

    #кубок мира по биатлону#международный союз биатлонистов (ibu)#допинг
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