Исполком IBU принял решение не отстранять россиян от выступлений на Кубке мира

Биатлон 15 декабря 2018 13:27 Источник: IBU Автор: Спирин Дмитрий

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не отстранять российских биатлонистов от выступления на Кубке мира.

«Исполнительный комитет IBU обсудил информацию, представленную австрийскими властями в связи с антидопинговым расследованием в отношении российской команды.

Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущем расследовании, помимо того, что было опубликовано.

IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России над выполнением критериев, которые обеспечат наличие у СБР надежной антидопинговой программы», – говорится в заявлении IBU.

Ранее с инициативой отстранения россиян от международных соревнований в связи с расследованием австрийской полиции выступили Федерации биатлона Швеции, Чехии, Канады и США.