Биатлон 15 декабря 2018 14:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Старых - 8-я.

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла женская гонка преследования.