Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Старых - 8-я.

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла женская гонка преследования.
Победу одержала финка Кайса Мякяряйнен, второй стала представительница Словакии Полина Фиалкова, третьей - лидер Кубка мира итальянка Доротея Вирер.
Лучшая из россиянок - Ирина Старых (8-е место).
Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, Австрия.
Гонка преследования. Женщины
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 30.53,1(3 промаха).
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — +1,5 (2).
3. Доротея Вирер (Италия) — +2,8 (4).
8. Ирина Старых (Россия) – 24,8 (0).