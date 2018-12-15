Кайшева и Васнецова пропустят третий этап Кубка мира в Нове-Место - Советский спорт
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    • Биатлон15 декабря 2018 15:05Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Спирин Дмитрий

    Кайшева и Васнецова пропустят третий этап Кубка мира в Нове-Место

    Российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова пропустят третий этап Кубка мира, который пройдет в чешском Нове-Место.

    Об этом журналистам сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

    21-летняя Васнецова по итогам двух этапов Кубка мира занимает 23-е место в общем зачете, 24-летняя Кайшева - 59-е.

    - Васнецову мы можем сейчас немного перегрузить. Все спортсмены рвутся в бой, нам же главное - не старт в Хохфильцене, а чемпионат мира и Олимпийские игры. Васнецова - одна из тех, кто будет работать к Пекину, мы должны ее сохранить.

    Ульяну, скорее всего, отправим на Кубок IBU. Или вообще дадим отдохнуть к "Ижевской винтовке", - цитирует Драчева агентство ТАСС.

    На замену тренерский штаб сборной рассматривает Светлану Миронову и Анастасию Морозову, которые сейчас выступают на этапе Кубка IBU в Италии (Риднау).

    Третий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место с 20 по 23 декабря.

    #васнецова валерия#кайшева ульяна#женская сборная россии по биатлону#кубок мира по биатлону
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