Кайшева и Васнецова пропустят третий этап Кубка мира в Нове-Место

Биатлон 15 декабря 2018 15:05 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Спирин Дмитрий

Российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Валерия Васнецова пропустят третий этап Кубка мира, который пройдет в чешском Нове-Место.

Об этом журналистам сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

21-летняя Васнецова по итогам двух этапов Кубка мира занимает 23-е место в общем зачете, 24-летняя Кайшева - 59-е.

- Васнецову мы можем сейчас немного перегрузить. Все спортсмены рвутся в бой, нам же главное - не старт в Хохфильцене, а чемпионат мира и Олимпийские игры. Васнецова - одна из тех, кто будет работать к Пекину, мы должны ее сохранить.

Ульяну, скорее всего, отправим на Кубок IBU. Или вообще дадим отдохнуть к "Ижевской винтовке", - цитирует Драчева агентство ТАСС.

На замену тренерский штаб сборной рассматривает Светлану Миронову и Анастасию Морозову, которые сейчас выступают на этапе Кубка IBU в Италии (Риднау).

Третий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место с 20 по 23 декабря.