Бабиков стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

Биатлон 15 декабря 2018 16:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл спринт на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Россиянин Антон Бабиков после второго огневого рубежа опережал норвежца на 12 секунд, однако на финише уступил ему 22 секунды.

Кубок IBU

2-й этап

Риднау, Италия

Мужчины

Спринт

1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 25.53,4 (1+0)

2. Антон Бабиков (Россия) – 22,4 (0+0)

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 23,4 (1+0)

4. Фабьен Клод (Франция) – 27,3 (1+1)

5. Юго Риваль (Франция) – 33,8 (0+0)

6. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 36,1 (0+1)

7. Сергей Корастылев (Россия) – 38,3 (0+0)

8. Симон Фуркад (Франция) – 45,1 (0+1)

9. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 45,7 (2+0)

10. Роман Реес (Германия) – 57,7 (0+1)...

12. Александр Поварницын (Россия) – 1.04,5 (0+2)...