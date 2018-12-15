Бабиков стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выиграл спринт на этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.
Россиянин Антон Бабиков после второго огневого рубежа опережал норвежца на 12 секунд, однако на финише уступил ему 22 секунды.
Кубок IBU
2-й этап
Риднау, Италия
Мужчины
Спринт
1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 25.53,4 (1+0)
2. Антон Бабиков (Россия) – 22,4 (0+0)
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 23,4 (1+0)
4. Фабьен Клод (Франция) – 27,3 (1+1)
5. Юго Риваль (Франция) – 33,8 (0+0)
6. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 36,1 (0+1)
7. Сергей Корастылев (Россия) – 38,3 (0+0)
8. Симон Фуркад (Франция) – 45,1 (0+1)
9. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 45,7 (2+0)
10. Роман Реес (Германия) – 57,7 (0+1)...
12. Александр Поварницын (Россия) – 1.04,5 (0+2)...