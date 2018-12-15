Александр Логинов: Только я виноват, что не попадаю на пьедестал

Биатлон 15 декабря 2018 17:53 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

- В Хохфильцине уровень стрельбы ниже, чем в Поклюке из-за подхода. Хотя там он тоже нестандартный и с быстрого спуска, но спортсмены быстрее восстанавливаются. Здесь подход с равнины уже немножко в подъем, из-за этого качество стрельбы ухудшилось.

Четвертый круг прошли быстро, сконцентрировался на четыре выстрела. А пятый - это моя грубейшая ошибка. Жаль, что допустил промах. Я не то что разочарован последними результатами. Я прекрасно понимаю, что все призовые позиции близко, только я виноват, что не попадаю на пьедестал, - рассказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене победу в гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян, Александр Логинов, допустивший по одному промаху на третьем и четвертом рубежах, занял седьмое место.