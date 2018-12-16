Биатлон 16 декабря 2018 14:28

Сборная Италии выиграла в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, россиянки – четвертые

В австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км.