Сборная Италии выиграла в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, россиянки – четвертые

В австрийском Хохфильцене на втором этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км.
Победителем гонки стала сборная Италии (Лиза Виттоцци, Алексия Рунгальдьер, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо). Второе место у шведских биатлонисток (Линн Перссон, Мона Брорссон, Эмма Нильссон, Ханна Эберг). Третьими стали спортсменки из Франции (Анаис Шевалье, Жулия Симон, Селия Эмонье, Анаис Бескон).
Российская команда заняла четвертое место. За сборную России бежали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых.
Хохфильцен (Австрия)
Биатлон
Кубок мира
Второй этап
Женщины. Эстафета 4х6 км
Стрельба
Финиш
1
Италия
0+3 (0+1 0+2 0+0 0+0)
1:10.58,7
2
Швеция
0+8 (0+1 0+3 0+3 0+1)
+8,4
3
Франция
0+9 (0+2 0+2 0+4 0+1)
+11,8
4
Россия
0+6 (0+1 0+2 0+3 0+0)
+47,2
5
Белоруссия
0+4 (0+0 0+0 0+1 0+3)
+1.13,4
6
Норвегия
2+11 (0+2 0+2 2+5 0+2)
+1.24,4
7
Германия
2+9 (0+1 2+3 0+2 0+3)
+2.05,0