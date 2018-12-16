Евгений Гараничев: Не участвую в эстафете по медицинским показаниям

Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от участия в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене по состоянию здоровья.
«Друзья, сегодня я не участвую в эстафете по медицинским показаниям. Извините. Желаю хороших результатов нашей команде», - написал Гараничев в своем Instagram.
Напомним, что на втором этапе эстафетной гонки на этапе Кубка мира Гараничева заменит Эдуард Латыпов.
Добавим, что эстафетная гонка пройдет в воскресенье, 16 декабря и начнется в 16:00 (мск).
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Друзья , сегодня я не участвую в эстафете по медицинским показаниям !! Извините !!! Желаю хороших результатов нашей команде.. 💪🇷🇺
Публикация от Евгений Гараничев 🔝 (@garanichev_evgeny)