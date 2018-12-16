Евгений Гараничев: Не участвую в эстафете по медицинским показаниям - Советский спорт
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    • Биатлон16 декабря 2018 14:50Источник: Instagram

    Евгений Гараничев: Не участвую в эстафете по медицинским показаниям

    Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался от участия в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене по состоянию здоровья.

    «Друзья, сегодня я не участвую в эстафете по медицинским показаниям. Извините. Желаю хороших результатов нашей команде», - написал Гараничев в своем Instagram.

    Напомним, что на втором этапе эстафетной гонки на этапе Кубка мира Гараничева заменит Эдуард Латыпов.

    Добавим, что эстафетная гонка пройдет в воскресенье, 16 декабря и начнется в 16:00 (мск).

    #латыпов эдуард#гараничев евгений#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону
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