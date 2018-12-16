Бабиков стал вторым в гонке преследования на Кубке IBU

Биатлон 16 декабря 2018 15:28 Источник: «Советский спорт»

Российский биатлонист Антон Бабиков финишировал вторым гонке преследования на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

Российский спортсмен в борьбе за золото норвежцу Йоханнесу Дале 13,7 секунды. Третьим стал француза Симон Фуркад.

Риднау (Италия)

Биатлон

Кубок IBU

Второй этап

Мужчины

Гонка преследования

1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 33.36,8 (2 штрафных круга)

2. Антон Бабиков (Россия) – + 13,7 (1)

3 . Симон Фуркад (Франция) – + 47,4 (1)

...7. Александр Поварницын (Россия) – + 1.14,0 (2)

...9. Сергей Корастылев (Россия) – + 2.02,4 (3)

...14. Петр Пащенко (Россия) – + 2.37,9 (4)

...25. Василий Томшин (Россия) – + 3.35,4 (4)

...36. Игорь Малиновский (Россия) – + 5.43,0 (3)