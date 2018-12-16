Бабиков стал вторым в гонке преследования на Кубке IBU - Советский спорт
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    • Биатлон16 декабря 2018 15:28Источник: «Советский спорт»

    Бабиков стал вторым в гонке преследования на Кубке IBU

    Российский биатлонист Антон Бабиков финишировал вторым гонке преследования на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

    Российский спортсмен в борьбе за золото норвежцу Йоханнесу Дале 13,7 секунды. Третьим стал француза Симон Фуркад.

    Риднау (Италия)
    Биатлон
    Кубок IBU
    Второй этап
    Мужчины
    Гонка преследования

    1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 33.36,8 (2 штрафных круга)
    2. Антон Бабиков (Россия) – + 13,7 (1)
    3 . Симон Фуркад (Франция) – + 47,4 (1)
    ...7. Александр Поварницын (Россия) – + 1.14,0 (2)
    ...9. Сергей Корастылев (Россия) – + 2.02,4 (3)
    ...14. Петр Пащенко (Россия) – + 2.37,9 (4)
    ...25. Василий Томшин (Россия) – + 3.35,4 (4)
    ...36. Игорь Малиновский (Россия) – + 5.43,0 (3)

    #бабиков антон#дале йоханнес#фуркад симон#кубок ibu#поварницын александр#корастылев сергей#пащенко петр#томшин василий#малиновский игорь
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