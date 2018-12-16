Валерия Васнецова: С каждой гонкой чувствую себя лучше

Биатлон 16 декабря 2018 16:26 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Сборная России стала четвертой в женской эстафете в Хохфильцене.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала свое выступление в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

21-летняя Васнецова, для которой эта эстафета стала первой в карьере на Кубке мира, бежала за сборную России на третьем этапе.

– Тут достаточно сложный подход к стрельбищу, в Поклюке было хорошо, – приводит слова Васнецовой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Почему-то все промахи идут габаритом на 12 часов, работаем.

– Волнительно было – это же первая эстафета?

– Да, конечно. Тут борешься не за себя, а за команду.

– Говорят, что в следующей гонке вам стоит отдохнуть. Как сами оцениваете?

– Это будем обсуждать с тренерами, пока ничего не могу сказать.

– Как оцениваете силы по сезону?

– С каждой гонкой чувствую себя лучше.

Напомним, сборная России заняла четвертое место, пропустив вперед команды Италии, Швеции и Франции.