Екатерина Юрлова-Перхт: Торопилась на стрельбе, но рада, что дважды удалось добить первым дополнительным патроном

Биатлон 16 декабря 2018 16:46 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Россия стала четвертой в эстафете в Хохфильцене.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своем этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Задача была – только быстрее, только сильнее, – приводит слова Юрловой-Перхт официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Немного торопилась на стрельбе, но рада, что и на лежке, и на стойке удалось добить первым дополнительным патроном.

Трасса еще быстрее была, чем в прошлые дни. Большой отрыв сложно было сделать, ведь нет больших подъемов, все очень быстро. Этим можно объяснить отставание».

Напомним, сборная России заняла четвертое место, финишировав после команд Италии, Швеции и Франции.