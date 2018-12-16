Екатерина Юрлова-Перхт: Торопилась на стрельбе, но рада, что дважды удалось добить первым дополнительным патроном - Советский спорт
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    • Биатлон16 декабря 2018 16:46Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Екатерина Юрлова-Перхт: Торопилась на стрельбе, но рада, что дважды удалось добить первым дополнительным патроном

    Россия стала четвертой в эстафете в Хохфильцене.

    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своем этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    «Задача была – только быстрее, только сильнее, – приводит слова Юрловой-Перхт официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Немного торопилась на стрельбе, но рада, что и на лежке, и на стойке удалось добить первым дополнительным патроном.

    Трасса еще быстрее была, чем в прошлые дни. Большой отрыв сложно было сделать, ведь нет больших подъемов, все очень быстро. Этим можно объяснить отставание».

    Напомним, сборная России заняла четвертое место, финишировав после команд Италии, Швеции и Франции.

    #кубок мира по биатлону#женская сборная россии по биатлону#юрлова-перхт екатерина
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