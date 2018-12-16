Матвей Елисеев: Доволен собой в плане хода - Советский спорт
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    • Биатлон16 декабря 2018 19:18Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Матвей Елисеев: Доволен собой в плане хода

    Россия заняла пятое место в мужской эстафете в Хохфильцене.

    Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о своем выступлении на первом этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    – На первом круге была тактическая борьба, достаточно спокойно шли, – приводит слова Елисеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – На втором круге немного не в своем ритме шел, не успел нормально сконцентрироваться на стойку.

    – По поводу хода, получается, что вы шли одними ногами со всеми.
    – Да, даже смог третий круг проработать. Не знаю, пока не хватает на самые последние метры. На рубеж выкатились, меня американец обошел. Немного обидно, не дотерпел. Но в целом я доволен собой в плане хода.

    Напомним, на двух рубежах Елисеев использовал три дополнительных патрона и передал эстафету Эдуарду Латыпову на седьмом месте с отставанием от лидера в 36,4 секунды.

    #кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#елисеев матвей
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