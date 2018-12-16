Матвей Елисеев: Доволен собой в плане хода

Биатлон 16 декабря 2018 19:18 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Россия заняла пятое место в мужской эстафете в Хохфильцене.

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о своем выступлении на первом этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

– На первом круге была тактическая борьба, достаточно спокойно шли, – приводит слова Елисеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – На втором круге немного не в своем ритме шел, не успел нормально сконцентрироваться на стойку.

– По поводу хода, получается, что вы шли одними ногами со всеми.

– Да, даже смог третий круг проработать. Не знаю, пока не хватает на самые последние метры. На рубеж выкатились, меня американец обошел. Немного обидно, не дотерпел. Но в целом я доволен собой в плане хода.

Напомним, на двух рубежах Елисеев использовал три дополнительных патрона и передал эстафету Эдуарду Латыпову на седьмом месте с отставанием от лидера в 36,4 секунды.