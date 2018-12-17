Бабиков и Поварницын выступят на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место

Биатлон 17 декабря 2018 08:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Поварницын вызваны в основную сборную для участия в этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Как сообщает президент СБР Владимир Драчев, после консультаций главного тренера сборной Хованцева и старшего тренера резерва Белозерова на этап Кубка мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын, на Кубок IBU – Латыпов и Слепов. Владимир Драчев рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное – спортивный принцип. Верим в команду, вперед, биатлонисты России», – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме.

Ранее Владимир Драчев заявлял о том, что Антон Бабиков, отказавшийся от выступления в эстафете на этапе в Хохфильцене, в ближайшее время не будет вызываться на Кубок мира.