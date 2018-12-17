Бабиков и Поварницын выступят на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место - Советский спорт
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    • Биатлон17 декабря 2018 08:03Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Бабиков и Поварницын выступят на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место

    Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Поварницын вызваны в основную сборную для участия в этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

    «Как сообщает президент СБР Владимир Драчев, после консультаций главного тренера сборной Хованцева и старшего тренера резерва Белозерова на этап Кубка мира в Чехию едут Бабиков и Поварницын, на Кубок IBU – Латыпов и Слепов. Владимир Драчев рассказал, что морально-этические принципы будут обсуждаться в Москве, а сейчас главное – спортивный принцип. Верим в команду, вперед, биатлонисты России», – написал комментатор Дмитрий Губерниев в своем инстаграме.

    Ранее Владимир Драчев заявлял о том, что Антон Бабиков, отказавшийся от выступления в эстафете на этапе в Хохфильцене, в ближайшее время не будет вызываться на Кубок мира.

    #бабиков антон#поварницын александр#кубок мира по биатлону
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