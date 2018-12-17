Павел Ростовцев: Пихлер всегда был человеком слова, поэтому не удивлен, что он решил ответить Родченкову - Советский спорт
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Биатлон17 декабря 2018 11:35Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Павел Ростовцев: Пихлер всегда был человеком слова, поэтому не удивлен, что он решил ответить Родченкову

Немец обещал подробно рассказать, почему считает ложью обвинения информатора WADA.

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал слова немецкого специалиста Вольфганга Пихлера, который пообещал подробно рассказать, почему считает ложью обвинения информатора WADA Григория Родченкова.

«Вольфганг всегда был человеком слова, поэтому я совсем не удивлен, что он принял решение объективно ответить Родченкову, – приводят «Известия» слова Ростовцева. – Информация, которая поступит от Пихлера, поможет специалистам рабочей группы IBU по докладу Макларена детально разобраться в ситуации.

Что касается Родченкова, понятно, что его заставляют всячески свидетельствовать против России. Возможно, уже и вопреки его собственному желанию».

Напомним, в субботу исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался рассматривать вопрос о временном отстранении российских биатлонистов в связи с расследованием, которое ведут австрийские правоохранительные органы, подозревающие представителей России в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

Добавим, что в настоящее время Пихлер тренирует сборную Швеции.

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