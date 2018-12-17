Анфиса Резцова: Сложно сказать, получим ли мы усиление в лице Ильченко - Советский спорт
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    • Биатлон17 декабря 2018 11:47Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Анфиса Резцова: Сложно сказать, получим ли мы усиление в лице Ильченко

    Международный союз биатлонистов разрешил 25-летней Ильченко вновь представлять Россию.

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возвращении в сборную России Кристина Ильченко, которая с 2015 года выступала за Белоруссию.

    «Пока сложно сказать, получим мы усиление в лице Ильченко или нет, – приводят «Известия» слова Резцовой. – Пока она ничего не показала на взрослом уровне, и все почему-то до сих пор считают ее перспективной. Хотя ей уже 25 лет.

    Посмотрим, как она проявит себя на «Ижевской винтовке» и сможет ли отобраться в основу сборной по спортивному принципу».

    В воскресенье Международный союз биатлонистов (IBU) предоставил Ильченко разрешение представлять Россию на международных соревнованиях.

    Отметим, что Ильченко пробилась в состав сборной России на Кубок мира по результатам контрольных стартов в Контиолахти, но в ожидании разрешения от IBU пропустила два первых этапа в Поклюке и Хохфильцене.

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