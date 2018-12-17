Тарьей Бе: Соперничество между мной и Йоханнесом никуда не делось

Биатлон 17 декабря 2018 13:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Спирин Дмитрий

Норвежский биатлонист Тарьей Бе считает, что ему еще рано уходить из спорта.

- Мне еще рано заканчивать. Я до сих пор ощущаю в себе большой спортивный потенциал, который должен найти отражение в наградах.

Чемпионат мира - главное событие этой зимы, и при определенном везении и должной работе у меня есть шанс побороться за награду любого достоинства, включая золотую медаль. Мне всегда сопутствовала удача в подготовке к чемпионатам мира, где я выступал в своих лучших кондициях.

Соперничество между мной и Йоханнесом никуда не делось. Другой вопрос, что в последние пару лет он был, что скромничать, намного лучше меня. Я остаюсь в числе сильнейших спортсменов, которые регулярно сражаются за место на пьедестале, а мой брат в каждой гонке стартует для того, чтобы выявить сильнейшего в борьбе с Мартеном Фуркадом, - цитирует Бе-старшего телеканал "Матч ТВ".