Антон Шипулин: Мы все знаем источник, кто первый начал поднимать шумиху

Биатлон 17 декабря 2018 17:11 Источник: «Калашников Media» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как отреагировал на допрос австрийской полиции, которая предъявила ему обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в 2017 году.

«Самое неприятное после таких ситуаций — опускаются руки, когда ты понимаешь, что опять началось. Опять начались непонятные политические игры, в которых страдают спортсмены. В прошлом году я пережил очень большой стресс перед Олимпиадой. И сейчас, после того, как я поговорил с полицией, пришло осознание того, что повторяются те же истории. Снова понимаешь, что происходят неприятные вещи, которые касаются тебя и сказываются на твоем имени твоей фамилии. Причем с полным пониманием, что ты ни в чем не виноват и тебе приходится оправдываться за то, что ты не совершал. Это очень тяжело эмоционально. Снова пришлось побывать в такой ситуации.

Поэтому я и понимаю Александра Логинова, может быть, как никто другой. Я неимоверно горжусь, что он смог собраться и показать хороший результат. Два раза в десятку после таких ситуаций — он, конечно, большой молодец и умница.

Узнали из средств массовой информации, полиция просила не давать это огласке СМИ, но мы все знаем источник, кто первый начал поднимать шумиху. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Но информация ушла в СМИ и после этого 2 или 3 дня у меня раскалялся телефон, мне звонили журналисты, друзья, близкие, родственники. И я начал переживать тот момент, который был в прошлом году заново», - сказал Шипулин в интервью «Калашников Media».