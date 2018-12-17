Российские биатлонисты беспрепятственно покинули Австрию

Биатлон 17 декабря 2018 17:52 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

На втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене в расположение сборной России прибыла австрийская полиция, которая предъявила обвинения некоторым членам команды в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

«Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования», - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на посольство России.

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил назывались Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.