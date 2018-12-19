Александр Тихонов: Закон работает везде, и только в России говорят: допинг есть во всем мире

Биатлон 19 декабря 2018 10:30 Источник: «Собеседник» Автор: Гичунцев Артур

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о скандале вокруг сборной России в Австрии.

"По законам Австрии подозрений достаточно, чтобы прийти и проверить что угодно. О том, что сажать за допинг необходимо и у нас, я говорю уже больше десяти лет. Причем в первую очередь нужно наказывать не только тех, кто создает препараты и предлагает их спортсменам, но и спортсменов. Наказание должно быть, как в Италии – 5 лет. Когда там был последний случай с допингом у спортсмена? Никогда. Просто нет этого.

В Германии одна спортсменка попадает под подозрение, через полтора часа в доме родителей, где она живет, проводят обыск, переворачивают весь дом. Закон работает везде, и только у нас говорят: допинг есть во всем мире. Надо разгрести собственные конюшни, а не кивать на других", – цитирует Тихонова "Собеседник".

Ранее стало известно, что в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.