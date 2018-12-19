Поварницын рассказал об особенностях трассы в Нове-Место - Советский спорт
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Биатлон19 декабря 2018 11:02Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Поварницын рассказал об особенностях трассы в Нове-Место

Александр Поварницын был впервые в этом сезоне вызван в основную команду сборной России на Кубок мира.

Российский биатлонист поделился мнением насчет трассы в Нове-Место, где пройдет третий этап Кубка мира.

«На первом этапе Кубка IBU в Идре мы бежали днем, но было достаточно пасмурно, и организаторы включали освещение на установках, но прожектора не использовались. Так что при полностью искусственном свете я в этом сезоне стрелял впервые. Сначала были проблемы, но в конце адаптировался, все в порядке. Этот новый подход к стрельбищу сложнее. Крутой подъем и затем длительная равнина, будет тяжеловато. В среду попытаемся моделировать соревновательную скорость прохождения этих участков», - цитирует Поварницына «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Нове-Место состоится с 20 по 23 декабря.

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