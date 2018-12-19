Доротея Вирер: В очном сражении на трассе преимущество за Мякяряйнен

Биатлон 19 декабря 2018 11:38 Источник: News.ru Автор: Сметанникова Дарья

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мнением насчет своего лидерства в общем зачете Кубка мира после пяти гонок.

«В самом начале я почувствовала дополнительное давление. Но сейчас я вновь совершенно спокойна. Пока не время думать о таких промежуточных результатах, как лидерство в общем зачете Кубка мира. Да, это приятно, но у нас впереди длинный сезон, и важно уверенно и сильно работать от гонки к гонке. Мы же знаем, что в биатлоне может произойти все, что угодно: и, если сегодня я закрываю все мишени за 19 секунд, никто не гарантирует, что завтра я не наделаю ошибок. Каждый новый день приносит новые результаты, и я наслаждаюсь каждым моментом.

Я не ожидала, что после двух гонок в Хохфильцене я сохраню за собой желтую майку, поэтому не буду загадывать, как пройдут гонки в Нове-Место. Признаюсь, я никогда не думала, что буду лидировать в общем зачете после пяти гонок. Поэтому очень надеюсь, что лучшее еще впереди. Кайса Мякяряйнен невероятно быстра: такая, какой мы ее знаем. Я стараюсь максимально чисто стрелять, и при удачном раскладе с Кайсой можно побороться. Но, если говорить об очном сражении на трассе, то преимущество сейчас за финкой», - цитирует Вирер News.ru.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 20 по 23 декабря.