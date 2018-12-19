Устюгов и Слепцова обратились в Следственный комитет РФ - Советский спорт
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Биатлон19 декабря 2018 12:24Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Устюгов и Слепцова обратились в Следственный комитет РФ

Олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова написали открытое письмо Следственному комитету России с просьбой разрешить их представителям принять участие в осмотре экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Напомним, 30 ноября Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что Устюгов, Слепцова, Александр Печенкин и Александра Чернышов подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

«В настоящий момент мы вовлечены в дисциплинарное разбирательство в Международном союзе биатлонистов. Несправедливые и необоснованные обвинения IBU в нарушении антидопинговых правил основаны исключительно на «доказательствах», полученных от господина Родченкова, в частности, на некой копии из LIMS, представленной «неизвестным лицом».

Мы знаем, что в настоящий момент достигнуты договоренности о допуске экспертов ВАДА к материалам Московской антидопинговой лаборатории. Считаем, что это единственный наш шанс добиться правды, мы просим разрешения нашим представителям участвовать в осмотре данных электронных архивов московской антидопинговой лаборатории и предоставить им аутентичные копии данных LIMS в отношении наших проб. Мы надеемся, что справедливость восторжествует и наша репутация будет восстановлена», - приводит текст письма ТАСС.

#устюгов евгений#слепцова светлана#wada#РУСАДА#допинг
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