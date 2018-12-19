Анастасия Морозова: То, что я сейчас на Кубке мира, это заслуга Поршнева

Биатлон 19 декабря 2018 13:23 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российская биатлонистка Анастасия Морозова попала в состав сборной России на этап Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Я не думала, что в первой же гонке на Кубке IBU попаду в призы. Потом уже стала чувствовать себя увереннее. Результаты в Риднауне для меня неожиданные. Нас мотивирует то, что мы видим других спортсменок и понимаем, что можем бегать наравне с ними», - приводит слова Морозовой «Матч ТВ».

Биатлонистка отметила, что ее жених Никита Поршнев помог ей попасть на Кубок мира.

«У нас с Никитой были такие моменты, когда он мне говорил: «Стреляешь два нуля, и я тебе покупаю новую пару лыж». Так и получалось. В новой паре я бежала и показывала хорошие результаты. То, что я сейчас на Кубке мира, это его заслуга», - сказала Морозова.

Третий этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 20 по 23 декабря.