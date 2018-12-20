Владимир Драчев: Решили сделать небольшую ротацию, чтобы дать молодым спортсменам проявить себя

Биатлон 20 декабря 2018 10:30 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Турнир стартует сегодня, 20 декабря.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

«Трудно сказать, сможет ли Малышко реабилитироваться в Чехии за два не самых удачных этапа. На днях мы общались, и он сказал, что мышечный тонус у него гораздо лучше, чем на старте сезона. Для него главное – справиться со стрельбой. Сейчас есть небольшой дисбаланс – хороший ход и плохая стрельба. Если он скорректирует этот момент, то вполне сможет показать достойное выступление. Мы верим в него.

Мы приняли решение сделать небольшую ротацию, чтобы дать молодым спортсменам проявить себя на самом высоком уровне. Надеюсь, что Поварницын не закончит этап без набранных очков, хотя и не это главное. Пусть наберется опыта и прочувствует конкуренцию Кубка мира», – приводят слова Драчева "Известия".