Владимир Драчев: Решили сделать небольшую ротацию, чтобы дать молодым спортсменам проявить себя - Советский спорт
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    • Биатлон20 декабря 2018 10:30Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

    Владимир Драчев: Решили сделать небольшую ротацию, чтобы дать молодым спортсменам проявить себя

    Турнир стартует сегодня, 20 декабря.

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

    «Трудно сказать, сможет ли Малышко реабилитироваться в Чехии за два не самых удачных этапа. На днях мы общались, и он сказал, что мышечный тонус у него гораздо лучше, чем на старте сезона. Для него главное – справиться со стрельбой. Сейчас есть небольшой дисбаланс – хороший ход и плохая стрельба. Если он скорректирует этот момент, то вполне сможет показать достойное выступление. Мы верим в него.

    Мы приняли решение сделать небольшую ротацию, чтобы дать молодым спортсменам проявить себя на самом высоком уровне. Надеюсь, что Поварницын не закончит этап без набранных очков, хотя и не это главное. Пусть наберется опыта и прочувствует конкуренцию Кубка мира», – приводят слова Драчева "Известия".

    #драчев владимир#кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону
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