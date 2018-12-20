Виктор Майгуров: Мне сообщили, что кто-то из сотрудников IBU мог скрыть пять проб российских биатлонистов - Советский спорт
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    • Биатлон20 декабря 2018 11:41Источник: «Р-Спорт»Автор: Гичунцев Артур

    Виктор Майгуров: Мне сообщили, что кто-то из сотрудников IBU мог скрыть пять проб российских биатлонистов

    Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о визите австрийской полиции в расположение национальной команды.

    «Основная версия такова, что мы проходим дополнительной линией в расследовании по делу Бессеберга и Реш. Уж не знаю, что там есть в этом деле. Какие свидетельства, какие доказательства? Английский адвокат Джонатан Тейлор сказал, будто у него еще очень много материалов, в том числе и по нам.

    Эта информация начала просачиваться от моих бывших коллег по исполкому IBU больше, чем полгода назад. Еще в марте, после Олимпиады, а потом и в апреле, когда Бессебергу предъявили обвинения, мне сообщили, что якобы кто-то из сотрудников IBU мог скрыть пять проб российских биатлонистов, взятых во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

    Разве что к самым конфиденциальным документам у меня не было доступа, но многие документы, которые нигде не публиковались, я видел. На мой взгляд, дело по Бессебергу основано на доносах, на анонимках, на предположениях. Я знаю Бессеберга уже 20 лет. Он сам никогда не давал повода к тому, чтобы мы хотя бы теоретически могли ему что-то предложить за какую-нибудь гипотетическую услугу. Наши отношения были построены на взаимоуважении. Тем более, он лично не мог принимать никаких решений, которые были бы нелегитимны, или, скажем так, принимались с прерогативой в чью-либо пользу. Например, в пользу России. Структура IBU просто не допускает такого варианта», – цитирует Майгурова агентство "Р-Спорт".

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