Антон Шипулин: Спорт и политика должны находиться на разных берегах

Биатлон 20 декабря 2018 15:21 Источник: «Калашников Media» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением насчет выступления сборной России на Кубке мира, а также поделился мнением насчет ситуации с визитом австрийской полиции.

«Я смотрю за французской командой. Это просто фантастика! Лидер команды на первом этапе не проявил себя, тут же его подхватили другие ребята, которые были готовы. И на протяжении двух этапов Кубка мира они показывают себя с сильнейшей стороны. Мы видели гениальное исполнение в эстафете от сборной Германии, когда они зашли на круг, а на 3-4 этапе стиснув зубы они сделали все, чтоб заехать в призы.

Самое главное - не то, кто выступает на Кубке мира. Главное: видеть от наших спортсменов борьбу. Борьбу до конца за каждый метр. Тем более в эстафетах. Они всегда для меня были чем-то большим, чем индивидуальные гонки. В них мы должны показывать сильную сторону команды. Когда каждый спортсмен на каждом этапе понимают, что тот парень, который бежит за ним, не отработает за него, а ему самому надо отрабатывать за всю команду - тогда это сильная команда. С сильным духом, сильным характером и сильным результатом.

Сейчас в свете последних событий в сборной России не очень хороший настрой. Но я надеюсь, ребята справятся. Говорил с Логиновым, ему тяжело, потому что бездоказательные обвинения сильно бьют по психологии. Я всегда говорил, что спорт и политика должны находиться на разных берегах. И если спортсмен приезжает на международные соревнования, он должен выполнять свою работу. Должен доказывать, что он сильный, что он все может. Мы вчера много говорили с Хованцевым о визите полиции. Мы же были в Австрии месяц назад, были тут еще раньше. Но почему-то полиция пришла именно сейчас, спустя два года. Это все, конечно, не просто так. От этого становится тошно и противно, у многих опускаются руки. Я говорю не только о спортсменах, но и о тренерах. Про обслуживающий персонал. А когда команда не сильная вместе, чувствует разочарование, то это бьет по всей команде и сказывается на результатах», - приводит слова Шипулина «Калашников Media».