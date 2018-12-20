Анастасия Кайшева выиграла спринт на этапе юниорского Кубка IBU во Франции

Биатлон 20 декабря 2018 17:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во французском Преманоне проходит второй этап юниорского Кубка IBU.

В спринтерской гонке победу одержала российская биатлонистка Анастасия Кайшева. Второй финишировала немка Юлиана Фрювирт. Третьей стала еще одна немецкая спортсменка Франциска Пфнюр.

Преманон, Франция

Юниорский Кубок IBU

Женщины, спринт

1. Анастасия Кайшева (Россия) — 21.34,7 (0)

2. Юлиана Фрювирт (Германия) — +0,2 (1)

3. Франциска Пфнюр (Германия) — +9,5 (0)

...5. Анастасия Гореева (Россия) — +18,3 (1)

...14. Кристина Егорова (Россия) — +1.34,9 (1)

...23. Анастасия Халиуллина (Россия) — +2.05,2 (3)