Анастасия Кайшева выиграла спринт на этапе юниорского Кубка IBU во Франции - Советский спорт
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    • Биатлон20 декабря 2018 17:17Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Анастасия Кайшева выиграла спринт на этапе юниорского Кубка IBU во Франции

    Во французском Преманоне проходит второй этап юниорского Кубка IBU.

    В спринтерской гонке победу одержала российская биатлонистка Анастасия Кайшева. Второй финишировала немка Юлиана Фрювирт. Третьей стала еще одна немецкая спортсменка Франциска Пфнюр.

    Преманон, Франция
    Юниорский Кубок IBU
    Женщины, спринт

    1. Анастасия Кайшева (Россия) — 21.34,7 (0)
    2. Юлиана Фрювирт (Германия) — +0,2 (1)
    3. Франциска Пфнюр (Германия) — +9,5 (0)
    ...5. Анастасия Гореева (Россия) — +18,3 (1)
    ...14. Кристина Егорова (Россия) — +1.34,9 (1)
    ...23. Анастасия Халиуллина (Россия) — +2.05,2 (3)

    #юниорский кубок ibu#кайшева анастасия
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