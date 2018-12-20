Йоханнес Бе: Фуркад показал, что можно быть лучшей версией себя в каждой гонке

Биатлон 20 декабря 2018 17:59 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал неудачный старт сезона для француза Мартена Фуркада.

После первых двух этапов Кубка мира Бе лидирует в общем зачете.

«Раньше считалось нормальным иногда проваливаться, провести две гонки хорошо, а следующие две проиграть. Но Мартен (Фуркад) показал, что можно быть лучшей версией себя в каждой гонке. Если ты лидер, весь фокус и камеры развернуты на тебя. Весь мир за тобой следит», - цитирует Бе «Матч ТВ».

Сегодня, в 19:25 мск, в Нове-Место пройдет мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира.