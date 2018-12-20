Мартен Фуркад: Умение бороться со своими слабостями делает меня сильнее год за годом

Биатлон 20 декабря 2018 18:18 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что помогает ему прогрессировать.

«Я прогрессирую не только за счет опыта. Я смотрю на свои сильные и слабые места, думаю, как я могу улучшить тот или этот аспект. Умение бороться со своими слабостями делает меня сильнее год за годом.

Я привлекаю новых болельщиков, это то, чем я горжусь. Я привлек к биатлону интерес многих людей, я думаю не только о победах, но и о том, как сделать биатлон более популярным видом спорта», - цитирует Фуркада «Матч ТВ».

Сегодня, в 19:25 мск, в Нове-Место пройдет мужской спринт в рамках третьего этапа Кубка мира.