Дмитрий Малышко: С нулем на рубежах хотелось бы быть выше

Биатлон 20 декабря 2018 20:24 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал итог спринта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место, где он занимает промежуточное 12-е место.

«Я, скорее всего, пробился в масс-старт? Конечно, я доволен. Но сегодня первый круг прошел для меня тяжеловато, не мог включиться в работу. Только после первой стрельбы проработался и на финише ехал за Логиновым. Если буду в десятке, не могу сказать, что это идеальный результат. С нулем на рубежах хотелось бы быть выше», - цитирует Малышко «Матч ТВ».

В субботу у мужчин состоится гонка преследования.