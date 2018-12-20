Логинов стал вторым в спринте на Кубке мира в Нове-Место, Йоханнес Бе – первый - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Куньлунь Ред Стар
    Динамо М
    2
    3
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Сибирь
    Амур
    4
    3
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Барыс
    Локомотив
    1
    2
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Иордания
    Киргизия
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Бахрейн
    Таджикистан
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    СКА
    Динамо Р
    2
    3
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Спартак
    Салават Юлаев
    2
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Йокерит
    ЦСКА
    4
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Динамо Мн
    Слован
    2
    1
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Авангард
    Северсталь
    7
    3
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Витязь
    ХК Сочи
    3
    2
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Торпедо
    Автомобилист
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Ак Барс
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Реал Сосьедад
    Алавес
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Жирона
    Хетафе
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Валенсия
    Уэска
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Райо Вальекано
    Леванте
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Вильярреал
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Анже
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Бордо
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Лилль
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монако
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монпелье
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    ПСЖ
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Кан
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Ренн
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Сент-Этьен
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Страсбург
    Ницца
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетик Б
    Вальядолид
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Барселона
    Сельта
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетико М
    Эспаньол
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Бетис
    Эйбар
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Леганес
    Севилья
    0
    0
    • Биатлон20 декабря 2018 20:43Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Логинов стал вторым в спринте на Кубке мира в Нове-Место, Йоханнес Бе – первый

    В чешском Нове-Место состоялся спринт у мужчин на третьем этапе Кубка мира.

    Победу в спринтерской гонке праздновал норвежец Йоханнес Бе, который выиграл более 20 секунд у россиянина Александра Логинова, финишировавшего вторым. Тройку лучших замкнул швед Мартин Понсилома.

    Другие россияне показали следующие результаты: Дмитрий Малышко – 14-й, Матвей Елисеев – 18-й, Евгений Гараничев – 30-й, Александр Поварницын - 65-й, Антон Бабиков – 80-й.

    Отметим, что вице-лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад допустил четыре промаха на огневых рубежах и финишировал 43-м.

    Нове-Место (Чехия)
    Кубок мира, третий этап
    Мужчины, спринт

    Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.09,9 (0)
    2. Александр Логинов (Россия) — + 21,0 (0)
    3. Мартин Понсилома (Швеция) — +54,2 (0)...
    14. Дмитрий Малышко – + 1.14,4 (0)…
    18. Матвей Елисеев – + 1.24,2 (1)…
    30. Евгений Гараничев – + 1.53,4 (2)…
    65. Александр Поварницын – + 2.36,5 (3)…
    80. Антон Бабиков (все – Россия) – + 3.19,3 (3).

    #логинов александр#бе йоханнес#кубок мира по биатлону
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта