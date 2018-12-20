Логинов стал вторым в спринте на Кубке мира в Нове-Место, Йоханнес Бе – первый

Биатлон 20 декабря 2018 20:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В чешском Нове-Место состоялся спринт у мужчин на третьем этапе Кубка мира.

Победу в спринтерской гонке праздновал норвежец Йоханнес Бе, который выиграл более 20 секунд у россиянина Александра Логинова, финишировавшего вторым. Тройку лучших замкнул швед Мартин Понсилома.

Другие россияне показали следующие результаты: Дмитрий Малышко – 14-й, Матвей Елисеев – 18-й, Евгений Гараничев – 30-й, Александр Поварницын - 65-й, Антон Бабиков – 80-й.

Отметим, что вице-лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад допустил четыре промаха на огневых рубежах и финишировал 43-м.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира, третий этап

Мужчины, спринт

Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.09,9 (0)

2. Александр Логинов (Россия) — + 21,0 (0)

3. Мартин Понсилома (Швеция) — +54,2 (0)...

14. Дмитрий Малышко – + 1.14,4 (0)…

18. Матвей Елисеев – + 1.24,2 (1)…

30. Евгений Гараничев – + 1.53,4 (2)…

65. Александр Поварницын – + 2.36,5 (3)…

80. Антон Бабиков (все – Россия) – + 3.19,3 (3).