Матвей Елисеев: К третьему этапу накопилась усталость

Биатлон 20 декабря 2018 20:50 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал итог спринта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

Елисеев занял 18-е место в спринте, допустив один промах на огневом рубеже.

«Почему третий круг получился медленным? Усталость накопилась. Плюс играет роль то, что летом я проводил неполноценную подготовку.

Гонку начинал нормально для себя, примерно так же, как в Хохфильцене. Просто усталость накопилась к третьему этапу», - приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Победу в спринтерской гонке праздновал норвежец Йоханнес Бе, который выиграл более 20 секунд у россиянина Александра Логинова, финишировавшего вторым. Тройку лучших замкнул швед Мартин Понсилома.