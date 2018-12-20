Матвей Елисеев: К третьему этапу накопилась усталость

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал итог спринта на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.
Елисеев занял 18-е место в спринте, допустив один промах на огневом рубеже.
«Почему третий круг получился медленным? Усталость накопилась. Плюс играет роль то, что летом я проводил неполноценную подготовку.
Гонку начинал нормально для себя, примерно так же, как в Хохфильцене. Просто усталость накопилась к третьему этапу», - приводит слова Елисеева «Матч ТВ».
Победу в спринтерской гонке праздновал норвежец Йоханнес Бе, который выиграл более 20 секунд у россиянина Александра Логинова, финишировавшего вторым. Тройку лучших замкнул швед Мартин Понсилома.