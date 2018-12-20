Йоханнес Бе: Логинов – один из моих соперников в этом сезоне

Биатлон 20 декабря 2018 21:08 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал итог спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место.

Бе выиграл спринт. Второе место занял россиянин Александр Логинов. Француз Мартен Фуркад допустил четыре промаха на огневых рубежах и финишировал 43-м.

«Желтая майка лидера? Конечно, она придает дополнительную уверенность и дополнительное давление. Дважды приходится думать, что ты делаешь, особенно на рубеже, чтобы не опозориться. Лыжи сегодня катили потрясающе.

Сожалею о результатах Фуркада. Накопилась уже определенная усталость. И у меня были такие же гонки, как у него сегодня. Рад выиграть и набрать еще больше очков.

Может ли Логинов стать одним из моих соперников в сезоне? Он один из них», - приводит слова Бе «Матч ТВ».